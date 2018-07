Jorginho define Flamengo com losango no meio-campo Jorginho parece ter mudado bastante de opinião depois de uma semana de testes como treinador do Flamengo. Nesta sexta-feira ele definiu a equipe que vai entrar em campo contra o Boavista, sábado, às 18h30, no Engenhão, com quatro mudanças com relação ao time que escalou nos seus dois primeiros treinos no clube.