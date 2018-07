Jorginho deixa futuro em aberto no Vasco: 'Quem manda é o presidente'

O técnico Jorginho deixou em aberto seu futuro no Vasco. Na entrevista coletiva após participar da campanha que garantiu o sofrido acesso para a Série A neste sábado, o treinador informou que se reunirá com o presidente Eurico Miranda para falar sobre a renovação de contrato.

"Vou conversar com o presidente na semana que vem para poder ver aquilo que é melhor para mim e para o Vasco da Gama", comentou. "Quem manda é o presidente. Eu tenho um compromisso com ele. Quando cheguei, o Vasco era o último colocado. Fizemos um trabalho maravilhoso no ano passado. Sofremos muito, fomos campeões invictos do Carioca", emendou.

Depois da conquista do Estadual no primeiro semestre, o Vasco começou bem a Série B e parecia que o acesso viria sem grande doses de sofrimento. No entanto, o time carioca caiu muito de rendimento no segundo turno e chegou para a última rodada ameaçado. As más atuações deixaram Jorginho ameaçado no cargo de treinador.

No duelo deste sábado, o Vasco conseguiu virar sobre o Ceará por 2 a 1, no Maracanã, e garantiu o acesso na terceira colocação da Série B, com 65 pontos conquistados, cinco à frente do Náutico, o quinto colocado. O Atlético Goianiense foi o campeão com 76.