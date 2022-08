Jorginho não resiste à derrota em clássico e é demitido do Atlético-GO

O técnico Jorginho não comanda mais o Atlético-GO. Ele foi demitido pelo clube goiano neste sábado, após a derrota por 2 a 1 no clássico com Goiás, pela 24ª rodada do Brasileirão.

A demissão de Jorginho já era especulada há algumas semanas. Porém, a diretoria decidiu dar um voto de confiança ao profissional e aguardar pela partida contra o principal rival. O revés, no entanto, foi a gota d'água.

"Agradecemos o profissional pelo período de trabalho no clube, onde mostrou ter grande caráter, deixando um legado positivo de respeito e profissionalismo", escreveu o clube no comunicado oficial.

Esta foi a segunda passagem do técnico pelo Atlético-GO. Anteriormente, ele comandou a equipe no início de 2021, quando também não resistiu aos maus resultados e acabou sacado da equipe. Desta vez, o Jorginho deixa o rubro-negro goiano após 27 jogos, com 10 vitórias, seis empates e 11 derrotas.

"O Atlético atravessa um momento difícil no ano, com a necessidade de achar alternativas para sair desta situação. A responsabilidade pelos maus resultados é de todos, mas o clube buscará se reerguer o quanto antes", completa a nota do Atlético-GO.

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, o Atlético-GO está na penúltima posição, com 22 pontos. No próximo domingo, a equipe recebe o Atletico-MG, no estádio Antônio Acioly. Antes, joga em casa contra o São Paulo, no Serra Dourada, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.