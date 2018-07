Jorginho destaca raça do Vasco em vitória e se diz feliz com desempenho da defesa

Em uma partida em que atuou por mais de 60 minutos com um jogador a menos - o lateral-esquerdo Henrique foi expulso aos 31 do primeiro tempo -, o Vasco derrotou o Grêmio por 1 a 0, no último domingo, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorginho fez questão de destacar a raça e força de vontade de seus jogadores para obter o triunfo.

"Queria ressaltar que até a expulsão ou talvez uns três minutos antes, o jogo da nossa equipe foi fantástico. Criou muito, manteve a posse de bola, virou o jogo, com muita intensidade, sem lentidão. Tivemos a expulsão, infelizmente, o primeiro cartão foi desnecessário. Quando perdemos um atleta, há a necessidade de que todos se doem uns 10, 15% a mais. A equipe se manteve organizada o tempo todo, teve sangue nos olhos e jogou com o coração. Mostrou que mesmo fora da sua posição, é possível jogar muito bem", disse o treinador.

Jorginho também falou sobre o bom desempenho da defesa nestes três jogos que teve no estádio de São Januário nesta semana - vitória sobre o Bahia, pela Copa do Brasil, e empate no clássico contra o Fluminense. O sistema defensivo sofreu apenas um gol, diante do rival carioca, mas o técnico ainda espera mais evolução do time neste setor.

"Ainda estamos longe do ideal. Foi muita conversa, mas treinamos muito também. Os atletas precisam participar das decisões. Treinamos insistentemente, temos feito no CT. Todos estão muito bem, foi um jogo que precisamos de todos muito bem ali atrás, até em outras posições e todos foram muito bem", explicou.

O desempenho da defesa também foi enaltecido por Breno após o jogo contra o Grêmio. De acordo com o zagueiro, a evolução é fruto do bom trabalho desenvolvido pela comissão técnica durante a intertemporada provocada pela paralisação para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

"Eu acho que o trabalho do Jorginho está sendo bem feito. Realizamos bons treinamentos em Pinheiral (interior do Rio de Janeiro). O que eu puder fazer para ajudar a equipe do Vasco a não tomar gols, vou fazer. Eu estava conversando com o pai do (zagueiro) Ricardo e falei que o filho dele possui um grande potencial. É um garoto que tem muito a crescer. Agradeço ao Ricardo, aos demais companheiros, pelo apoio e os parabenizo pela atuação", afirmou Breno.