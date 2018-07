Jorginho destaca revanche do Vasco contra o Atlético-GO: 'Estávamos engasgados'

O técnico Jorginho comentou que a vitória do Vasco sobre o Atlético Goianiense por 2 a 0 neste sábado, no Rio, teve sabor de revanche. O treinador relembrou que o adversário foi o responsável por acabar com a invencibilidade do time carioca durante o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro - pela oitava rodada, a equipe goianiense venceu por 2 a 1, em Cariacica (ES).

"Estávamos com eles engasgados. Demonstramos uma organização tática sensacional. Foi um desempenho excelente, mas temos que estar atentos. Se quando perdemos não está tudo errado, quando vencemos também não está tudo certo. Abrimos uma diferença para o quinto colocado e deixamos o acesso mais próximo. Isso é o mais importante", declarou o técnico.

A partida deste sábado contou com a presença de Tite nas tribunas do estádio. O técnico da seleção brasileira visitou o presidente Eurico Miranda e observou os jogadores do Vasco e do Atlético em campo. Para Jorginho, foi uma motivação a mais para o elenco carioca.

"Sou grato ao Tite por vir a São Januário. Passei quatro anos trabalhando na seleção brasileira como auxiliar e sei que não é fácil separar um tempo para assistir um jogo da Série B. Certamente ele veio aqui pensando no futuro. É claro que o grupo está ligado, motivado, mas a vinda do treinador da seleção representa muito. Não estive com ele, apenas mandei um abraço. Espero que tenha gostado de alguns jogadores nossos", comentou Jorginho.

Com a vitória neste sábado, o Vasco ampliou a vantagem na liderança da Série B. O time carioca chegou aos 51 pontos na tabela de classificação, três a mais do que o Atlético, que permaneceu na segunda colocação. Agora o Vasco se prepara para fazer três jogos fora do Rio de Janeiro. Visitará o Náutico no próximo sábado na Arena Pernambuco, no Recife, depois jogará contra o Paysandu, no dia 4, em Belém, no estádio do Mangueirão, e, na sequência, mandará o jogo contra o Londrina, no dia 8, na Arena Amazônia, em Manaus.

"Na verdade, nós temos dois jogos fora de casa e outro em casa. A partida contra o Londrina será em Manaus e é muito provável que a nossa torcida lote a Arena Amazônia. Nos sentiremos em casa mais uma vez. São jogos importantes e que vão definir a nossa situação em relação ao quinto colocado. É claro que queremos o título, mas estamos focados primeiro na garantia do acesso, queremos garanti-lo o mais rápido possível", concluiu.