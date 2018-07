Jorginho destaca vontade dos jogadores do Flamengo após virada

RIO - A primeira vitória do Flamengo na Taça Rio e sob o comando de Jorginho foi conquistada de modo sofrido. A equipe precisou de uma virada para bater o Bangu por 2 a 1, na noite de quarta, em Volta Redonda, pela terceira rodada. O técnico Jorginho reconheceu que o time teve uma atuação irregular, mas preferiu destacar a postura da equipe no duelo.

"Fizemos um bom primeiro tempo, mas sofremos um gol que não deveríamos sofrer. Tivemos oportunidades, mas só conseguimos virar na segunda parte. A determinação, a raça e a vontade foram fundamentais para a vitória", disse.

No duelo com o Bangu, Jorginho decidiu barrar Ibson, que tinha disputado todos os jogos do time em 2013, e o deixou fora até do banco de reservas. Após a partida, Jorginho usou as condições do gramado do Raulino Oliveira para justificar a sua decisão e elogiou o comportamento do jogador após a barração.

"Conversei com o Ibson antes do jogo começar, olhei no olho dele e avisei que não iria utilizá-lo na partida de hoje. Ele estava meio gripado e optei por deixar como opções o Renato e Cleber Santana, pois o campo estava molhado e eles poderiam entrar e utilizar os chutes de longa distância. Gostei muito da postura do Ibson. Fui jogador e sei que ninguém gosta de ficar de fora, mas ele ficou aqui e apoiou seus companheiros. Somos uma equipe e quem não joga tem que entender e ajudar e isso aconteceu, fiquei feliz, estamos no espírito certo", comentou.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos quatro pontos e ocupa o terceiro lugar do Grupo B da Taça Rio, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Duque de Caxias nesta quinta. A equipe volta a entrar em campo no domingo, quando vai enfrentar o Audax em Moça Bonita.