Jorginho diz entender desconfiança dos vascaínos, mas pede: 'Precisamos de apoio'

A derrota para o Criciúma no último sábado deixou a decisão para a última rodada. Se vencer o Ceará no sábado que vem, em São Januário, o Vasco estará na elite do Campeonato Brasileiro em 2017. Caso contrário, precisa torcer contra o Náutico, que recebe o desesperado Oeste no Recife. O cenário aumenta a pressão do lado carioca, até pela péssima campanha recente, e o técnico Jorginho sabe disso.

O comandante vascaíno, no entanto, pediu para a torcida deixar de lado a insatisfação e a insegurança com a equipe. Pelo menos durante os 90 minutos do próximo sábado. "Embora saiba o quanto é difícil para o torcedor apoiar neste momento de dificuldade, nós precisamos deles. Precisamos estar juntos, unir essas forças. Foi assim contra o Bragantino. Infelizmente não teremos uma semana tranquila, mas precisamos estar mais concentrados para chegarmos ao nosso objetivo", disse ele.

O Vasco venceu somente uma das últimas cinco partidas na Série B, retrospecto que culminou nesta decisão na última rodada. Mesmo com a má fase recente, a equipe poderia ter garantido a vaga na elite no último sábado. Para isso, bastava derrotar o desinteressado Criciúma em Santa Catarina.

Mas o time carioca jogou mal, viu o adversário dominar e vencer por 1 a 0. "O que faltou foi a posse de bola no campo de ataque. Estávamos com superioridade numérica no meio campo e não aproveitamos isso. Nós tivemos muitas possibilidades de fazer os gol, mas eles foram eficientes e marcaram", explicou Jorginho.