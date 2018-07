Jorginho diz que Copa do Brasil é 'cereja do bolo' para o Vasco

Focado no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho afirmou nesta terça-feira que uma eventual conquista da Copa do Brasil neste ano seria a "cereja do bolo" para o clube carioca, que disputa a Série B. Nesta quarta, o Vasco vai enfrentar o Santa Cruz, em casa, no jogo de ida da terceira fase.

"Retornar para a primeira divisão é um objetivo claro nosso, mas a Copa do Brasil é um torneio que também almejamos. Trata-se de um campeonato importantíssimo para nós. É a cereja do nosso bolo. Seria fantástico retornar para a Série A com uma vaga na Libertadores", afirmou o treinador.

Mesmo não considerando a Copa do Brasil essencial para o Vasco neste ano, Jorginho prometeu time completo para esta partida da terceira fase. "Sabemos que não vai ser fácil, muito pelo contrário, a tendência é que se torne complicado após a competição afunilar, mas temos condições. Por isso, vamos com o que temos de melhor", disse o técnico.

Por isso voltam ao time o goleiro Martín Silva e os atacante Jorge Henrique e Leandrão. O trio desfalcou o Vasco na última rodada da Série B, no fim de semana passado. Jorge Henrique se recuperou de uma amidalite, enquanto Leandrão cumpriu suspensão no jogo de sábado.

Desta forma, o Vasco deve entrar em campo nesta quarta escalado com Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Henrique, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Leandrão.