Jorginho diz que duelo com Chapecoense será 'jogo do ano' para o Vasco O técnico Jorginho está encarando a partida do Vasco contra a Chapecoense, nesta quinta-feira, no Maracanã, como o "jogo do ano". Para o treinador, uma vitória contra um rival direto na briga para escapar do rebaixamento trará a tranquilidade necessária ao elenco vascaíno para seguir brigando nesta reta final do Brasileirão.