Jorginho diz que foco do Vasco na semana 'foi corrigir erros de posicionamento'

O técnico Jorginho afirmou nesta sexta-feira que aproveitou a semana para tentar corrigir erros de posicionamento do Vasco em relação à derrota por 4 a 1 para o Corinthians no último domingo. A expectativa agora é iniciar a reação contra o São Paulo no domingo, às 16h, no estádio do Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Não podemos tomar quatro gols num segundo tempo de um jogo. Essa semana foi importante para corrigirmos os erros. É uma questão de atitude, de você realmente se posicionar de forma correta, se organizar. Treinamos isso insistentemente durante a semana, pois não podemos fazer um bom primeiro tempo e se perder em campo durante a etapa final", afirmou o treinador.

O Vasco teve toda a semana para trabalhar, diferentemente do São Paulo, que na quinta-feira perdeu por 1 a 0 para o Colón, no Morumbi, no jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Jorginho disse que, apesar do tropeço, o próximo adversário do Brasileirão fez um bom jogo.

"Assisti a partida do São Paulo e eles propuseram bastante o jogo, mas não foram felizes nas conclusões. Tomaram um gol que complicou o andamento da partida. É uma equipe sempre perigosa jogando em casa. Eu já tive a chance de atuar lá e sei como é difícil vencê-la no Morumbi", afirmou o treinador.

Para o treinador cruzmaltino, o fato de o Vasco ter tido sem jogos não deve mudar o panorama da próxima partida. "Não teremos mais facilidade só por conta disso, até porque nós não apenas descansamos nessa semana, muito pelo contrário, trabalhamos o que tínhamos que trabalhar. Esse tempo para trabalhar e se organizar foi importante, até porque tivemos uma partida muito forte na semana passada e quase não treinamos com os jogadores que estavam indo para campo. Vai ser uma partida difícil, mas iremos procurar fazer um bom papel no Morumbi", concluiu.