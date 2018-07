Jorginho diz que Vasco sofreu com estilo do São Paulo e pede 'página virada' O técnico Jorginho avaliou que o Vasco sofreu com o estilo de jogo ousado do São Paulo na derrota por 3 a 0, na noite de quarta-feira, no Morumbi, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para ele, que reconheceu problemas do seu time na troca de passes, o primeiro gol do duelo, marcado por Alexandre Pato, deixou o adversário em situação bastante confortável.