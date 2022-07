Jorginho diz ser 'ridículo' título da Eurocopa não garantir vaga da seleção na Copa do Mundo

Eliminada da Copa do Mundo na repescagem europeia pela Macedônia do Norte, a Itália chega a seu segundo Mundial consecutivo sem garantir a classificação. Diante disso, Jorginho, volante ítalo-brasileiro e do Chelsea, afirmou ser contrário aos critérios de classificação da Fifa para sua principal competição.

Em tour de pré-temporada com o clube inglês nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup, o meia afirmou, em entrevista ao Podpah, que o título da Eurocopa deveria garantir classificação direta da seleção à Copa do Mundo. Em um papo descontraído, o jogador demonstrou incômodo pelo tropeço italiano nas Eliminatórias.

"É ridículo ganhar a Eurocopa e não ir direto para a Copa do Mundo. 'Liga lá' para a Fifa, para a UEFA, para saber, porque pelo amor de Deus. Talvez porque a gente acabou não indo e eu estou mais indignado ainda, mas 'pô', você ganha, se mata e tem que disputar as Eliminatórias de novo, tá de sacanagem", afirmou o jogador.

Em 2021, a Itália conquistou a Eurocopa, ao derrotar a Inglaterra nos pênaltis na final, disputada no Estádio de Wembley. Já nas Eliminatórias, a seleção foi eliminada após tropeços consecutivos em seu grupo, diante da Suíça, a Irlanda do Norte e, consequentemente, em derrota para a Macedônia do Norte, na repescagem europeia.

"Ganha a Eurocopa para que? Para ganhar a Euro? Só para ganhar Euro? Ganha a Liga Europa pra classificar para a Liga dos Campeões. Você ganha a Champions, disputa o Mundial de Clubes. O Mundial é o topo, onde não tem mais pra onde ir, se ganha o Mundial está classificado para o outro. Ganha Europeu, Copa América, o Asiático, e você não vai direto? Sacanagem", disse Jorginho.

Após a eliminação da seleção italiana, Portugal derrotou a Macedônia e garantiu sua vaga para o Catar - que pode ser o último disputado por Cristiano Ronaldo. Desde o título Mundial em 2006, há 16 anos, a Itália ficou fora de duas Copas (2018 e 2022) e não conseguiu passar da fase de grupos em outras duas oportunidades (2010 e 2014).

Nos Estados Unidos, o Chelsea derrotou o América do México em seu primeiro amistoso de pré-temporada. Nesta quarta-feira, o time comandado por Thomas Tuchel volta a campo para enfrentar o Charlotte F.C. e, no sábado, tem o clássico com o Arsenal. A estreia da temporada 2022/23 do Campeonato Inglês acontece no dia 6 de agosto, diante o Everton.