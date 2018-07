Jorginho é o novo técnico do Flamengo

O Flamengo agiu rápido e já tem um novo treinador. Pouco mais de 24h após ter confirmado o desligamento do técnico Dorival Júnior, o clube rubro-negro fechou com Jorginho. Segundo o site oficial do time carioca, os últimos detalhes foram fechados na noite deste domingo (17) e o novo comandante já dirige os jogadores nos treinamentos de segunda-feira. O auxiliar também foi confirmado, será Aílton Ferraz.

"Jorginho é um profissional com larga experiência internacional, passagem pela Seleção Brasileira, íntegro, respeitado, com história no clube como jogador. Certamente é um ótimo nome para o futebol do Flamengo", disse em nota o segundo vice-presidente de futebol do clube, Wallim Vasconcellos. O próximo jogo do Flamengo será no sábado, contra o Boavista, fora de casa, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

O novo técnico rubro-negro estava no Kashima Antlers até dezembro de 2012, quando decidiu deixar o clube japonês "em busca de novos desafios". Conquistou dois títulos na equipe: a Copa Nabisco e a Copa Suruga e de quebra ainda classificou o time para às quartas de final da Copa do Imperador.

CARREIRA

Campeão mundial em 1994 com a seleção brasileira, Jorginho passou pelo Flamengo como jogador na década de 1980, sendo campeão carioca em 1986. Após encerrar sua carreira nos campos em 2001, dirigiu o América-RJ antes de tornar-se auxiliar técnico de Dunga na fracassada campanha brasileira na Copa do Mundo de 2006. Seu último trabalho no Brasil foi em 2011, quando ajudou o Figueirense na boa campanha no Campeonato Brasileiro, ocasião em que o time catarinense surpreendeu e terminou em sétimo.