Jorginho elogia 2º tempo do Vasco, mas diz que faltou calma ao time contra o Flu

Depois de abrir o placar com um gol de André Ríos aos 15 minutos do segundo tempo, o Vasco acabou sofrendo o empate do Fluminense aos 44, nesta quinta-feira à noite, em São Januário, e contabilizou um amargo 1 a 1 no clássico válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao analisar o confronto, o técnico Jorginho elogiou a evolução exibida pelo time vascaíno na etapa final, mas reconheceu que faltou mais tranquilidade à equipe para aproveitar outras oportunidades de gol e garantir a vitória sobre o rival.

"Fizemos um segundo tempo muito bom, ao ponto de conseguir o nosso gol com a jogada do Pikachu, que é muito forte do lado direito. Não recuamos no fim do jogo, tirei o Ríos porque ele estava muito cansado e procurei fortalecer o meio-campo. Poderíamos ter matado o jogo, tivemos oportunidades, mas faltou um pouco de calma", afirmou o treinador, se referindo ao fato de que substituiu o autor do gol vascaíno por Bruno Silva para dar maior poder de marcação ao Vasco na reta final do duelo.

O comandante, porém, enfatizou a importância de a equipe esquecer o decepcionante empate sofrido no fim e já começar a focar a partida deste domingo, contra o Grêmio, às 16 horas, novamente em São Januário, pela 14ª rodada do Brasileirão.

"Era fundamental ter vencido hoje (quinta-feira), mas precisamos do apoio dos torcedores. Teremos um jogo complicado diante do Grêmio e contamos com eles. Eles deram um show na segunda-feira. É uma partida em casa e vamos buscar essa vitória", disse Jorginho, lembrando também da partida em que o Vasco venceu o Bahia por 2 a 0, também em seu estádio, mas acabou sendo eliminado no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, pois foi derrotado por 3 a 0 no duelo de ida, em Salvador.