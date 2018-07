Jorginho elogia Nenê e 'entrega' do Vasco na arena do Palmeiras Jorginho só teve elogios para a disposição dos jogadores do Vasco na boa vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, fora de casa, no domingo. Para o técnico, a "entrega" do time foi decisiva para o resultado, que tirou o Vasco da lanterna e manteve as esperanças de escapar do rebaixamento.