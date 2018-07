Jorginho elogia reforços do Vasco, mas reclama de erros defensivos

A vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma no último sábado, em São Januário, teve participação direta das novidades do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Éderson marcou um belo gol, o primeiro do triunfo, e Júnior Dutra foi um dos destaques da partida. O desempenho deles foi bastante comemorado pelo técnico Jorginho, que, no entanto, reclamou dos novos erros defensivos da equipe.

"Tínhamos tudo para fazer um primeiro tempo fantástico. Conseguimos colocar o Diguinho jogando com muita facilidade, mais uma vez o Éderson fez um golaço. Mas tomamos mais um gol que não podemos tomar, foram dois lances iguais. Temos que estar mais atentos em relação à marcação. Eu conheço muito bem tanto o Éderson, quanto o Junior Dutra, ambos foram indicação minha. Com o Dutra, trabalhei um ano no Kashima. O Éderson é um excelente finalizador", declarou.

Com o resultado, o Vasco garantiu a conquista simbólica do primeiro turno da Série B, já que lidera com 38 pontos, quatro à frente do Ceará, adversário da próxima terça-feira, em Fortaleza. Jorginho, no entanto, sabe que o futebol da equipe nas últimas partidas não tem sido o mesmo do início da competição, apesar de encarar tal oscilação com naturalidade.

"Como qualquer time, nós sabemos que é difícil manter o nível de atuações. Como muito se fala, minha equipe tem uma média de idade alta, e a gente não tinha tempo para descansar. Agora ganhamos mais um zagueiro e dois atacantes. Acho que a equipe tem feito um campeonato muito bom dentro do que temos proposto como planejamento. Poderíamos ter chegado melhor se não tivéssemos perdido pontos em casa, algo que eu já disse que não pode acontecer, mas compensamos com jogos fora e surpreendendo boas equipes", avaliou.