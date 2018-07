Jorginho esboça o Vasco e prevê 'pedreira' contra o Madureira

"Será uma pedreira. O Madureira é sempre uma equipe muito organizada. O treinador Alfredo Sampaio conhece bem os jogadores que atuam aqui e tem bastante experiência na competição. É sempre uma equipe bem montada e pegamos ela logo de cara. É um teste excelente, mas precisamos conquistar esses pontos, pois eles te levam a uma condição melhor no campeonato. Mesmo jogando dentro de casa, acredito que será um jogo difícil. O Madureira é um time tradicional", declarou Jorginho.

Para esta primeira rodada, Jorginho não fez mistério e indicou o Vasco com a escalação que vinha treinando. A equipe entrará em campo com: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Julio dos Santos, Andrezinho, Mateus Pet, Nenê e Jorge Henrique; Riascos. E o treinador garante que seus comandados estão preparados para defender o título do ano passado.

"A pré-temporada foi muito boa. Eu queria ter feito mais alguns amistosos, mas preparamos nossa equipe muito bem para o estadual. A responsabilidade é maior que a do ano passado, pois iremos jogar para manter o título conosco. É grande, mas é sempre bom jogar o Carioca. É um campeonato charmoso e gostamos de disputá-lo e ganhar. Já ganhei e perdi com atleta e quero agora ganhar como treinador", disse.