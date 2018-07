Jorginho exalta defesa após reabilitação do Vasco na Série B

"Foi um jogo importantíssimo para nós. Precisávamos dessa vitória depois de perder em casa, porque não deve acontecer uma derrota em casa como foi contra o Paysandu. Mas pode acontecer. Conseguimos nos reabilitar rapidamente, com muita força, muita vontade. Falou-se muito que nossa defesa falhou antes, e a nossa defesa foi impecável hoje. Eles tiveram só um chute do Keirrison, que foi uma defesaça do Martín Silva. A defesa foi sólida. Isso nos deixa feliz, porque estamos em um excelente momento", disse.

Jorginho negou que o Vasco tenha diminuído o ritmo após abrir o placar aos seis minutos do primeiro tempo, com o gol de Rodrigo, destacando as dificuldades que os adversários na Série B impõem. Além disso, lembrou que agora o seu time tem quatro pontos de vantagem na liderança da divisão de acesso.

"Eu não vi o gol cedo acomodar o Vasco. Vi um equipe determinada, realmente querendo se manter na liderança. E, com os outros resultados, nós conseguimos abrir quatro pontos do Atlético Goianiense. Mas, sabíamos o quanto este time era difícil. Para aqueles que sempre falavam que o Vasco iria ganhar esta competição com o 'pé nas costas' e que iria se distanciar com extrema facilidade, este jogo mostra que não é bem assim. Meio a zero está bom demais", afirmou.

O Vasco volta a jogar pela Série B no próximo sábado, no Rei Pelé, diante do CRB. Jorginho que o time teve dificuldades para eliminar o time na segunda fase da Série B, com uma vitória por 1 a 0, em Maceió, e um empate por 1 a 1, em São Januário.

"Nós já enfrentamos esta equipe duas vezes na Copa do Brasil e conseguimos eliminá-los. Porém, vimos o quanto é difícil. Um time muito aguerrido, principalmente em casa. Se mostrou difícil de ser batido. A gente vai confiante, estamos com toda logística bem preparada para que possamos descansar o necessário para estes jogadores estejam bem no próximo confronto. Sabemos que é um time que atua diferente do Londrina, e vamos trabalhar para vencê-los", concluiu o treinador vascaíno.