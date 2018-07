Jorginho exalta maturidade do Vasco e elogia zagueiros antes de final O técnico Jorginho deu nesta sexta-feira sua última entrevista coletiva antes da final do Campeonato Carioca, contra o Botafogo, domingo, no Maracanã. Satisfeito com o desempenho do Vasco até o momento, ele fez um balanço da equipe nesta temporada e fez questão de exaltar a maturidade de seus comandados, mas sem esquecer das qualidades do adversário.