Jorginho exalta Riascos após goleada do Vasco no Campeonato Carioca

"Ele foi muito bem hoje. Cumpriu uma função tática fundamental, não só fazendo gols, mas pressionando a saída de bola e recuperando bolas no ataque. O próprio pênalti começou em uma jogada assim. Fiquei feliz por ele ter comemorado com a dança tradicional dele, pedi muito isso para ele ano passado. Ainda bem que ele teve uma ótima atuação e isso nos alegra. Ele bate bem com as duas pernas e nós não desistimos dele. Ele teve chance de sair do clube, mas fez questão de ficar aqui", disse.

Diante do Madureira, Jorginho testou algumas novidades no Vasco em relação ao time de 2015, incluindo o jovem Mateus Pet, de apenas 17 anos, e a escalação do meia Julio dos Santos mais recuado, como volante. Além disso, no segundo tempo promoveu a entrada do recém-contratado Yago Pikachu. E o treinador gostou do que viu em campo.

"O Mateus fez um bom primeiro tempo. Poderia manter ele na equipe na segunda etapa, abrindo pela ponta, mas não é a dele. Por isso, coloquei o Pikachu, que faz uma função de atuar mais aberto. Temos mais jogadores que fazem este posicionamento também, como o Éder Luis e o Barbio. O Pikachu entrou bem e coloquei ele para fazer a diagonal. E, assim como na etapa inicial, fizemos o gol com rapidez. Foi uma alteração para dar mais velocidade ao time. O Julio dos Santos, como primeiro volante, se movimentou muito bem e foi bom para a saída de bola. Ganhou vários combates no alto, tem um porte físico bom e altura boa, além de um excelente passe. Ele qualifica nosso meio-campo", afirmou.

O técnico vascaíno também exaltou a importância do time começar o ano com uma vitória expressiva, mesmo que tenha destacado que ainda há muito a evoluir. Porém, fez questão de elogiar o condicionamento físico dos seus jogadores, fruto da pré-temporada realizada em Pinheiral.

"Em termos de resultado, não tenho dúvidas da importância de começar vencendo. Traz confiança e faz com que continuemos acreditando mais no trabalho. Ainda estamos longe de alcançar o equilíbrio. Entretanto, quero parabenizar a preparação física, pelo trabalho que foi feito em Pinheiral. Vimos o resultado hoje. Precisamos continuar treinando muito, não conseguimos sair bem com a bola e quando precisamos imprimir velocidade, acabamos saindo curto. É importante estar concentrado no trabalho para continuarmos em busca de fazer o melhor e conseguir vencer", comentou.

Após a goleada de domingo, o Vasco volta a treinar na tarde desta segunda-feira. O próximo compromisso do time está marcado para a próxima quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, diante do América, no estádio de Edson Passos.