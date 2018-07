Jorginho exalta Vasco 100% e elogia evolução de Thalles

"A vitória foi fundamental, nove pontos somados em três jogos, isso é muito importante", destacou o treinador, que agora vê o jovem Thalles crescer de produção depois de ter cobrado publicamente o atleta no final do ano passado.

"Eu sou pai de quatro filhos e quando vejo os mais jovens, que é o caso do Thales, olho pra eles como se fossem filhos também. Amo meus filhos, mas às vezes tenho que cobrar eles sério. Foi o que aconteceu com o Thales. Acho que precisava desta cobrança pública, para que todos que encontrassem ele também cobrassem disciplina. Este ano ele está muito diferente, focado", justificou Jorginho ao falar sobre o atleta de 20 anos de idade, formado na base vascaína.

Thalles se emocionou ao marcar o segundo gol do Vasco diante do Volta Redonda, mas Jorginho deixou claro que o fato de ter balançado as redes não irá reduzir a cobrança em relação ao jogador. "A repressão é feita com amor e estamos fazendo isso. Está treinando muito firme e continuamos sempre em cima dele em relação ao peso. Tem que ter cuidado. O choro foi de alívio, por estar melhorando. Tem sido muito disciplinado e efetivo na hora certa. Muito bom poder contar com o Thalles", completou o técnico.

Com três vitórias em três partidas até aqui, o Vasco irá defender a sua invencibilidade neste domingo no clássico diante do Flamengo, às 17 horas, em São Januário, que depois de muito tempo voltará a receber este duelo pelo fato de o Maracanã e o Engenhão não estarem sendo utilizados nesta edição do torneio estadual.

"É uma rivalidade muito grande entre Vasco e Flamengo. As equipes vêm sendo muito bem testadas nestes primeiros jogos da competição. Estamos acompanhando nosso adversário e sabemos como esta equipe é forte. Tenho certeza de que tenho muitos atletas que podemos contar e temos a consciência da importância de ganhar esta partida, contra o nosso rival, jogando na nossa casa", encerrou Jorginho, na entrevista coletiva que concedeu após o triunfo sobre o Volta Redonda.