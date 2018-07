Jorginho exalta Vasco após virada e elogia estreante Éderson

Com 35 pontos, o Vasco agora tem dois de folga na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Para manter a ponta e a ampliar a vantagem, a equipe carioca contou com um gol de Éderson e outro de Rodrigo para virar sobre o Bragantino e vencer por 2 a 1 em São Januário, no sábado. Após a partida, o técnico Jorginho elogiou a atuação da equipe.

"Tivemos um papo no intervalo, falamos que o Bragantino estaria se fechando. Nós tínhamos que ter muita paciência. É natural de querer virar o jogo, ter alguma afobação. Falei para eles que gostaria que mantivéssemos a bola no campo do adversário. A equipe soube construir muito bem essa virada e esse placar", opinou o treinador.

Jorginho também ficou satisfeito com a estreia de Éderson. O atacante, artilheiro do Brasileirão de 2013 pelo Atlético-PR, foi contratado no início da semana, entrou no intervalo e fez o gol da vitória.

"Ficamos felizes pela estreia dele. Foi muito boa, não apenas marcando gols, mas se movimentando muito bem. Estou contente de poder contar com ele, faz boas jogadas em velocidade e sabe fazer gols. Ótimo tê-lo conosco", disse.