Jorginho exalta vitória na Série B e convoca torcida para jogo contra o Santos

"Jogamos de forma consistente e consciente. Fomos protagonistas na partida e buscamos a vitória em todos os momentos. Foi importante nos jogarmos bem e ganharmos confiança", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva.

Jorginho também aproveitou a vitória na Série B para convocar a presença da torcida vascaína em peso no jogo diante do Santos, que defenderá uma vantagem de 3 a 1 conquistado no duelo de ida do mata-mata da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Contra o Joinville, mesmo com o Vasco já na ponta da Série B, apenas 1.943 torcedores estiveram presentes em São Januário.

"O torcedor é sempre fundamental, ficamos sem graça quando jogamos num estádio vazio. Somos profissionais, vamos dar o nosso melhor sempre, mas o estádio cheio traz uma motivação ainda maior. Entendemos a postura da torcida, até mesmo porque não vínhamos jogando bem. O que posso prometer ao torcedor é que iremos partir para cima do Santos. Vai ser difícil, mas um gol muda tudo. Se conseguimos marcar, ficaremos precisando apenas de mais um para selar a classificação. Para atingirmos nosso objetivo, precisamos do apoio dos torcedores", destacou Jorginho, lembrando que uma vitória por 2 a 0 levará a equipe carioca para as quartas de final.

"Eles (torcedores) são o nosso 12º jogador e quando nos apoiam os atletas se sentem melhores, mais motivados. Então, contar com a força de São Januário será fundamental para nós. Contamos com a presença de todos", completou o comandante.