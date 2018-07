Jorginho faz mistério com a escalação do Figueirense Misterioso a ponto de relacionar pela primeira vez 21 jogadores - normalmente são 18 - para a partida diante do Palmeiras, o técnico Jorginho esquivou-se de dar qualquer informação quanto ao time do Figueirense para o jogo desta quarta-feira, às 21h50, em Florianópolis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.