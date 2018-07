Jorginho faz mistério no Bahia para enfrentar o Cruzeiro Na luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho resolveu fazer mistério no Bahia para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada. Com o volante Diones suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador ainda não definiu quem será o seu substituto. Os experientes Fabinho e Kleberson se revezaram nos treinamentos da semana e a escolha final será momentos antes do jogo.