Jorginho faz mistério sobre escalação do Vasco e pede cuidado com o CRB Dois dias depois de conquistar o título carioca, o Vasco se reapresentou nesta terça-feira já mirando seu próximo compromisso. Nesta quarta-feira, a equipe encara o CRB em Maceió pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, e por conta do cansaço pela reta final do Estadual, o técnico Jorginho fez mistério e admitiu a possibilidade de poupar alguns jogadores.