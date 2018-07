Jorginho faz treino fechado no Vasco de olho no clássico com Fla

Apresentado como novo técnico do Vasco no fim da manhã desta segunda-feira, Jorginho comandou seu primeiro treino fechado horas mais tarde, em São Januário. Ele começou a definir o time que fará o clássico com o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com apenas dois treinos antes do jogo, a tendência é que Jorginho mexa pouco no time. Ele dependerá mais da condição física dos atletas para escalar a equipe. A maior dúvida está no gol, já que Martin Silva ainda se recupera de uma contratura na coxa esquerda, sofrida antes da partida com o Coritiba. Caso não possa atuar, Jordi deve enfrentar o Flamengo. Já o zagueiro Luan, com estiramento, está praticamente vetado.

Com o Vasco na lanterna do Campeonato Brasileiro, a prioridade de Jorginho é evitar o rebaixamento da equipe, mas isso não quer dizer que ele irá poupar jogadores no clássico com o Flamengo. "Iniciar um trabalho com uma vitória é muito importante, em cima de um grande rival é mais importante ainda. Traz mais confiança, alegria, motivação para o trabalho. Não tenha dúvida de que vamos em busca disso", garantiu o técnico na apresentação.