Jorginho fecha treino e esconde substituto de Andrezinho no Vasco

O técnico Jorginho preferiu fazer mistério sobre a escalação do Vasco para enfrentar o Bahia, sábado à tarde, em São Januário, pela quarta rodada da Série B. O treinador fechou o treino da tarde desta sexta-feira e, na entrevista coletiva, não revelou sua opção para substituir o meia Andrezinho, que tem lesão muscular na coxa.

Bruno Gallo, Evander e Eder Luis disputam a vaga, sendo Eder Luis o favorito a ficar com ela. O treinador elogiou o atacante durante a coletiva: "O Eder Luis é muito forte ofensivamente. Tem uma boa finalização e ao mesmo tempo marca muito bem. Se dispõe a marcar, marca o lateral. Dá amplitude para a equipe", destacou.

Se o atacante realmente entrar no time, a forma de jogar do Vasco muda. "A gente vem jogando de uma forma um pouco diferente, é isso que temos observar", indicou Jorginho. O treinador só não fez mistério para confirmar que Jordi entra no lugar de Martín Silva e Pikachu substitui Madson. O goleiro está a serviço da seleção uruguaia, enquanto o lateral está machucado.

As mudanças são necessárias, mas falta tempo para treinar. Pelo menos foi isso que Jorginho reclamou nesta sexta. "Não está sendo fácil, pois não estamos tendo tempo para treinar. Hoje, por acaso, conseguimos fazer um trabalho tático. Treinamos sempre visando o adversário, porém não é fácil recuperar esse pessoal para eles estarem bem."