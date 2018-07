Jorginho fecha treino e opta pelo mistério para estreia no Vasco

O técnico Jorginho comandou seu segundo treino no Vasco na tarde desta terça-feira e, como fizera um dia antes, fechou a atividade para a imprensa. O mistério foi a maneira encontrada pelo treinador para conseguir formatar um time competitivo para o clássico com o Flamengo, quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mesmo com pouco tempo de preparação.

Jorginho, porém, não deve mudar muito a equipe em relação àquela que vinha sendo escalada pelo técnico Celso Roth, demitido no último sábado. A base do time será a mesma, com as maiores indefinições ficando na zaga e no ataque.

Na defesa, Anderson Salles e Jomar brigam por uma vaga ao lado de Rodrigo. Já na frente quatro jogadores disputam duas vagas. Jorge Henrique, recém-contratado e elogiado pelo próprio Jorginho na segunda-feira, deve ser titular. Seu companheiro de ataque pode ser o garoto Thalles, que vinha sendo pouco aproveitado. Dagoberto corre por fora, enquanto Riascos, em má fase, deve esperar uma chance no banco de reservas.

O goleiro Martin Silva, que não atuou na derrota para o Coritiba por estar lesionado, voltou aos treinamentos e, a menos que não passe no último teste antes do jogo, voltará a ser titular.