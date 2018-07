Jorginho fecha treino e pede apoio da torcida para Vasco recuperar liderança

A má fase que tirou o Vasco até da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro só será encerrada com o apoio da torcida. Foi essa a avaliação do técnico Jorginho na véspera do duelo com o Oeste, pela 24ª rodada da divisão de acesso, pedindo um voto de confiança aos torcedores para que a equipe reencontre as vitórias e reassuma o primeiro lugar na classificação.

"O que nós esperamos é que o torcedor jogue junto. Eles já demonstraram isso em alguns momentos difíceis. Sabemos que sempre tem um ou outro que vai vaiar. O vascaíno está sempre nos apoiando. O mais importante é que a gente entre com determinação, atento, ligados para que possamos surpreender o adversário", disse.

Na manhã deste sábado, o Vasco encerrou a sua preparação para o duelo com o Oeste com um treinamento fechado em São Januário. Embora o Oeste lute contra o rebaixamento na Série B e ocupe somente o 13º lugar, Jorginho prevê um jogo complicado pelas características do time dirigido por Fernando Diniz, com valorização da posse de bola e ofensividade.

"É um confronto difícil. Iremos enfrentar um time muito bem montado pelo Fernando Diniz, que foi um atleta que tive a oportunidade de jogar junto quando éramos jogador. Um homem de personalidade, que tem uma equipe que está no meio da tabela, mas é extremamente organizada. Eles são ousados em alguns momentos e tomam bastante gols por este motivo. Entretanto, criam diversas chances de gol e temos que estar atentos", comentou o técnico.

A entrada de Júnior Dutra deverá ser a novidade na escalação do Vasco. Caso isso se confirme, o time entrará em campo com a seguinte formação: Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Douglas, Andrezinho e Nenê; Junior Dutra, Éderson e Jorge Henrique.