Jorginho fecha treino e Ponte Preta viaja indefinida

CAMPINAS - A Ponte Preta realizou seu último treinamento antes de embarcar para a Argentina na manhã desta segunda-feira. Com os portões do Estádio Moisés Lucarelli fechados para a imprensa, o técnico Jorginho não divulgou o time que vai começar jogando a partida desta quarta-feira contra o Lanús, às 21h50 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, pela final da Copa Sul-Americana.

Com a suspensão de Uendel - recebeu o terceiro amarelo na partida de ida -, a dúvida de quem vai assumir a lateral esquerda continua. Sem um substituto imediato, Jorginho vai ter que improvisar no setor e o nome mais forte para iniciar a partida é o zagueiro Diego Sacoman.

Se isso acontecer, Ferron seria o novo companheiro de César na defesa. O lateral-direito Régis e o atacante Chiquinho são as outras opções. O bom retrospecto da Ponte atuando fora de casa nesta Sul-Americana - perdeu para o Deportivo Pasto, por 1 a 0, mas ganhou de Criciúma, por 2 a 1, Vélez Sarsfield, por 2 a 0, e São Paulo, por 3 a 1 - anima os jogadores, que esperam comemorar o título na casa do adversário.

Com o empate por 1 a 1, no Estádio do Pacaembu, quem ganhar na Argentina conquista o campeonato. Um novo empate, independente do resultado, leva a decisão para os pênaltis. Não haverá prorrogação.