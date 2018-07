Jorginho já estreia pela Ponte nesta terça-feira A Ponte Preta agiu rápido e um dia após perder o técnico Paulo César Carpegiani, momentos depois da derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro no sábado, anunciou Jorginho como seu substituto. O treinador, que teve o Flamengo como último trabalho, será apresentado nesta terça-feira à tarde e, horas mais tarde, estreará no comando do time campineiro diante do Criciúma, no Moisés Lucarelli, pela Copa Sul-Americana.