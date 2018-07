Jorginho lamenta derrota do Vasco: 'Faltou equilíbrio e paciência'

O Vasco dominou o Corinthians durante todo o primeiro tempo, abriu vantagem no placar e parecia encaminhar um bom triunfo no Brasileirão, neste domingo. Mas uma atuação apática no segundo tempo jogou por terra a vantagem. O time paulista anotou quatro gols na etapa final e venceu de goleada e também de virada.

Para o técnico do time carioca, a reviravolta inesperada no placar se deveu à falta de paciência dos seus jogadores. "Fizemos um primeiro tempo muito bom, organizados, criando chances, tendo oportunidades. Faltou equilíbrio após o gol de empate. Faltou um pouquinho de paciência, trocar a bola", comentou Jorginho.

A virada corintiana aconteceu no início do segundo tempo, com gols aos 3 e aos 11 minutos. "Foi ruim, porque tomamos o gol muito rápido e infelizmente a equipe não conseguiu reagir após levar o segundo gol. Foi um apagão", analisou o treinador vascaíno.

Jorginho assumiu a responsabilidade pelo revés do time carioca. "Eu sou o responsável. Vamos analisar bem [o jogo]. Acabei de assistir aos gols e vamos conversar internamente", comentou o treinador, na saída de campo no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O treinador agora quer pensar na semana livre para treinos que o time terá nos próximos dias, após uma dura sequência de jogos desde o dia 16, na retomada do Brasileirão e da Copa do Brasil.

"Vai ser um jogo difícil, vamos aproveitar essa semana sem jogos para descansar, recuperar as forças e focar na reação diante do São Paulo. Temos jogadores experientes e vamos buscar essa vitória lá no Morumbi", declarou Jorginho.