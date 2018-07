Jorginho lamenta empate no fim, mas diz que resultado não tira ânimo do Vasco O técnico Jorginho classificou como lamentável o empate do Vasco por 2 a 2 com o São Paulo pelas circunstâncias em que ele se deu, com o time cedendo a igualdade aos 42 minutos do segundo tempo, com o gol marcado por Rodrigo Caio no último domingo no Morumbi. Ele garantiu, porém, que o resultado não tira o ânimo da sua equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.