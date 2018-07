Jorginho lamenta expulsão de Rodrigo, mas não perde confiança no Vasco O técnico Jorginho afirmou na noite desta quinta-feira que o Vasco poderia ter vencido o Corinthians, campeão do Brasileiro por antecipação, caso tivesse contado com 11 jogadores até o apito final. Para o treinador, a expulsão de Rodrigo prejudicou o rendimento do time em São Januário no segundo tempo da partida.