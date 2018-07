Jorginho lamenta gol sofrido no fim, mas valoriza empate do Vasco em Goiânia

O Vasco se viu muito perto de vencer o Goiás na noite desta terça-feira, no Serra Dourada, em Goiânia, mas sofreu um gol aos 41 minutos do segundo tempo e acabou amargando um empate por 1 a 1 em um dos jogos que fecharam a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar disso, o técnico Jorginho ressaltou a importância do ponto somado fora de casa, que manteve a equipe carioca na ponta da tabela, mas agora com os mesmos 45 pontos do Atlético-GO, que em outro duelo da noite derrotou o Bragantino por 2 a 1, fora de casa, e só está atrás dos vascaínos por ter uma vitória a menos na competição.

O comandante lembrou que o mais importante é o Vasco conseguir sustentar uma boa vantagem para o quinto colocado da tabela, pois os quatro primeiros ao fim da Série B asseguram acesso à elite nacional. "Talvez lá na frente esse resultado seja muito bom para nós. Estamos com 45 pontos, o quinto colocado (hoje o Londrina) está com 38. Queremos nos distanciar sempre. Isso é Mu ito bom", ressaltou.

O Vasco não fez uma boa partida contra o Goiás nesta terça-feira e só conseguiu abrir o placar aos 30 minutos da etapa final, na qual Léo Gamalho depois salvou a equipe da casa ao balançar as redes aos 41. "Fizemos um excelente segundo tempo. É uma forma de jogar que há muito tempo temos. Gostei muito da atuação do Douglas (Luiz, volante) e da entrada do Alan Cardoso (que substituiu Henrique no intervalo). Lamentamos que tomamos um gol", analisou Jorginho.

Após o empate em Goiânia, o Vasco voltará a campo já nesta sexta-feira, quando enfrenta o Joinville, às 21h30, em São Januário, pela próxima rodada da Série B. No sábado, o Atlético-GO encara o Paraná às 16 horas, no Serra Dourada.