Jorginho marca e Itália bate Finlândia nas Eliminatórias da Euro; Espanha goleia

Graças a um gol marcado pelo volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho, cobrando pênalti, a seleção da Itália venceu a Finlândia por 2 a 1, neste domingo, fora de casa, em Tampere, e se manteve com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Foi o sexto triunfo em seis jogos disputados em sua campanha.

Com o resultado, os italianos passaram a contabilizar 18 pontos no Grupo J do qualificatório europeu e dispararam na liderança. Os finlandeses, que estacionaram nos 12 pontos, seguem na vice-liderança, fechando a zona de classificação à próxima fase da competição.

Atuando fora de casa, a seleção italiana não conseguiu marcar no primeiro tempo, mas depois abriu o placar do confronto aos 14 minutos da etapa final com um gol de cabeça de Ciro Immobile ao completar um passe de Federico Chiesa.

A Finlândia, porém, chegou ao empate pouco depois, aos 27, com o camisa 10 Teemu Pukki convertendo uma penalidade. Mas a festa da torcida finlandesa durou pouco, pois, aos 34, foi a vez de Jorginho balançar as redes por meio de um outro pênalti, cuja marcação foi considerada polêmica por parte do árbitro escocês Robert Madden.

Após uma finalização de Andrea Belotti, Sauli Vaisanen parecia estar com o braço junto ao peito quando a bola tocou neste membro móvel do seu corpo. Porém, o juiz imediatamente assinalou a penalidade, que acabou sendo determinante para o resultado do jogo.

Em outro duelo encerrado há pouco pelas Eliminatórias da Eurocopa, a Grécia não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com Liechtenstein, em Atenas, e amarga a penúltima posição deste mesmo Grupo J, com cinco pontos, enquanto o seu modesto rival somou o seu primeiro ponto e é o lanterna. Os gregos estão atrás também de Armênia e Bósnia-Herzegovina, respectivos terceiro e quarto colocados, com nove e sete pontos.

ESPANHA SEGUE 100%

Em outra partida do dia pelo qualificatório para o torneio europeu, a Espanha, assim como a Itália, se manteve com 100% de aproveitamento ao golear as Ilhas Faroe por 4 a 0, em Gijón, com dois gols de Rodrigo e outros dois do também atacante Paco Alcácer. E este último marcou duas vezes após entrar no jogo apenas aos 15 minutos do segundo tempo, substituindo Mikel Oyarzabal.

Com o triunfo em casa sobre o frágil adversário, que acumulou a sua sexta derrota em seis partidas, os espanhóis dispararam ainda mais na liderança do Grupo F das Eliminatórias, com 18 pontos em seis confrontos realizados.

A Espanha aumentou a sua vantagem no topo ao contar com um tropeço da Suécia, que em outra partida do dia empatou por 1 a 1 com a Noruega, na Friends Arena, em Solna, nos arredores de Estocolmo. Vice-líderes da chave, os suecos somam 11 pontos, enquanto os noruegueses ocupam o quarto lugar, com nove, um atrás da Romênia, terceira colocada.

Na partida entre as duas seleções nórdicas, Stefan Johansen abriu o placar para a Noruega no final do primeiro tempo, mas Emil Forsberg garantiu a igualdade para os anfitriões no período derradeiro do confronto.