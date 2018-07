Jorginho minimiza empate que tirou Vasco do topo do Estadual

Jorginho não escondeu a decepção pelo empate do Vasco com o Volta Redonda, por 1 a 1, no domingo, em São Januário. Mas tentou minimizar a consequência deste resultado: a perda da liderança da Taça Guanabara - o novo primeiro colocado é o Fluminense, que tem os mesmos 11 pontos do time vascaíno, mas tem melhor saldo de gols.

"Perdemos a liderança por dois gols e com certeza vamos fazer um jogo melhor no próxima ocasião. Ainda estamos invictos, apesar do resultado ter ficado com um gostinho de derrota", admitiu o treinador.

Jorginho tentou não valorizar a queda na tabela porque acredita que o Vasco poderá retomar a ponta em duelo direto com o rival tricolor, no dia 17. "Temos um confronto direto contra o Fluminense. Antes eles têm um jogo difícil contra o próprio Volta Redonda e a gente encara o Madureira."

Sobre o desempenho do Vasco em campo, o treinador valorizou o adversário deste domingo. "O Volta Redonda é uma das equipes neste campeonato que tem um futebol maravilhoso, jogam em extrema velocidade. Tentei corrigir nossos erros e agora vamos acalmar os ânimos para fazer as correções para os próximos jogos. Continuo muito confiante e muito esperançoso que as coisas vão acontecer para a gente de forma positiva", comentou.

Questionado sobre uma alteração que fez no time ainda no primeiro tempo, Jorginho fez questão de elogiar o volante Bruno Gallo, substituído por Yago Pikachu. "Confio muito no Bruno Gallo, além da qualidade técnica, ele sabe jogar na posição que o coloquei. O Volta Redonda estava indo melhor nas laterais e precisávamos mudar. Poderia até fazer mais alterações ali, porque não estávamos indo bem, mas optei por colocar o Pikachu", justificou.

"A entrada dele deu mais mobilidade e amplitude, nosso lado direito ficou mais forte. O Bruno Gallo é um excelente jogador e eu conversei com ele após a mudança. O entendimento dele foi muito bom, é um atleta muito educado e ambientado com a equipe", exaltou Jorginho.