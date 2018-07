Jorginho minimiza vantagem e pede humildade ao Vasco

Com a vitória por 2 a 1 sobre o CRB no último sábado, o Vasco abriu cinco pontos de vantagem ao Ceará na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o técnico Jorginho, o time carioca precisa se manter humilde e focado durante todo o torneio para alcançar o objetivo de retornar à elite.

"Temos que estar ligados. De um jogo para o outro, essa distância pode diminuir. Precisamos seguir concentrados, teremos confrontos difíceis e precisamos manter o grupo humilde, simples e trabalhando forte", comentou o treinador em entrevista coletiva após o jogo de sábado.

O treinador aproveitou para elogiar as atuações individuais que levaram o Vasco à vitória sobre o CRB. Andrezinho garantiu a virada com um gol olímpico e o goleiro Martín Silva defendeu uma cobrança de pênalti nos minutos finais.

"O Andrezinho bate muito bem na bola. Ficamos muito felizes. É um jogador com uma liderança forte fora de campo e uma técnica dentro dele. A bola dele sempre vai em direção ao gol, desde faltas laterais. Já o Martín é um goleiraço, que tem a confiança de todos, e esse lance veio culminar em uma atuação em que foi extremamente eficiente. No pênalti, foi fantástico e ali, se ele não defende, o jogo com certeza terminaria 2 a 2", concluiu.

O Vasco está na ponta da Série B com 28 pontos, enquanto o Ceará aparece na vice-liderança, com 23. Na próxima terça-feira, o time de São Januário recebe o Paraná Clube, às 20h30, em jogo válido pela 13.ª rodada.