Jorginho mira acesso na Ponte Preta, mas pede cautela A Ponte Preta apresentou seu novo treinador para o Campeonato Brasileiro da Série B nesta quinta-feira. Jorginho, demitido do Goiás no último domingo, chegou ao clube de Campinas e já comandou à tarde o primeiro treinamento no Centro Treinamento do Jardim Eulina.