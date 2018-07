Jorginho não teme perder jogadores no Vasco: 'Presidente disse que todos ficam' A queda à Série B do Campeonato Brasileiro representará uma diminuição nas receitas do Vasco, o que, automaticamente, poderia resultar na debandada de alguns dos destaques do elenco, naturalmente mais cobiçados por outras equipes. O técnico Jorginho, no entanto, parece não estar preocupado com isso e revelou ter recebido do presidente Eurico Miranda a garantia de que o grupo será mantido.