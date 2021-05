Jorginho pede demissão do Atlético Goianiense em semana decisiva da Copa Sul-Americana

Jorginho não é mais técnico do Atlético Goianiense. O treinador pediu demissão neste sábado e não comanda mais a equipe. Após certo período em busca de um profissional para ocupar a função, a equipe de Goiânia encontrou no nome do ex-lateral-direito uma boa solução no início do mês de abril. No entanto, ele ficou no comando do time por apenas 13 jogos, conquistando oito vitórias, quatro empates e uma derrota.

O Atlético se manifestou pelas redes sociais sobre o desligamento de Jorginho, agredeceu o trabalho executado pelo treinador e disse que seguirá sua rotina normalmente, com foco na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, cuja estreia está agendada para o dia 30 de maio, às 18h15, contra o Corinthians, em São Paulo.

"O Atlético Clube Goianiense informa que neste sábado o técnico Jorginho pediu o desligamento do clube. O Atlético acatou a decisão e agradece o treinador e seu auxiliar, Joelton Urtiga, pelos quase dois meses de parceria", declarou o clube.

Pelo Campeonato Goiano, o Atlético avançou às semifinais após superar o rival Goiás. Na fase seguinte, porém, acabou eliminado com derrota nos pênaltis para o Grêmio Anápolis, que fará a final com o Vila Nova a partir deste domingo. Sem sucesso no Estadual, o time rubro-negro mirou sua força para a Copa Sul-Americana, onde faz boa campanha.

Na competição continental, o Atlético Goianiense tem oito pontos, é vice-líder do Grupo F, tendo um ponto a menos que o primeiro colocado Libertad. A equipe paraguaia é justamente o próximo adversário. Caso perca a partida, o clube de Goiânia estará eliminado. Mas a boa vitória, por 2 a 1, no Paraguai anima seus torcedores, que acreditam em vaga nas oitavas de final. O duelo decisivo acontece na próxima quarta-feira, às 19h15, no estádio Antônio Accioly.

A campanha até aqui soma dois empates sem gols em casa (contra Newell's Old Boys e Palestino) e duas vitórias como visitante (diante de Libertad e Palestino). Inicialmente, o grupo foi considerado difícil e equilibrado. Com o passar dos jogos, o futebol do Atlético Goianiense foi se mostrando um dos mais fortes, inclusive por ter conquistado sua primeira vitória em terras estrangeiras.