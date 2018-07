Jorginho prevê Fluminense 'mordido' contra o Vasco no clássico Eliminado da Copa do Brasil na quarta-feira, nos pênaltis, diante do Palmeiras, o Fluminense quer fechar o ano em paz com a sua torcida. Sem chances de se classificar à Libertadores, o time tricolor quer aproveitar o clássico diante do Vasco, neste domingo, para se reerguer. Por isso, o técnico vascaíno Jorginho prevê um rival "mordido" no Engenhão.