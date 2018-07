Jorginho projeta reação do Fla no Carioca e mira título Jorginho assumiu a responsabilidade pelo empate sem gols do Flamengo com o Boavista, na noite de sábado, mas não se abateu com o tropeço na estreia. O treinador acredita no potencial de reação do time e diz projetar título do Campeonato Carioca.