Jorginho quer acelerar acesso do Vasco e diz: 'Título não será levado em conta'

O técnico Jorginho não esconde a ansiedade por recolocar o Vasco na elite do Campeonato Brasileiro. Na terceira participação da equipe na segunda divisão nacional, o treinador avaliou que o título não é o mais importante, diante do histórico repleto de conquistas do clube, mas sim a classificação à Série A. Ainda sim, fez questão de deixar claro que quer ser campeão.

"Se compararmos a conquista da Série B com a história do Vasco, realmente, será um título que não será levado em conta. Mas pelo Vasco ser o time que é, a instituição que é, sempre entra em qualquer campeonato visando ser campeão. Por isso, é sempre importante vencer. Um título é sempre importante, seja ele qual for", considerou nesta sexta-feira.

Apesar do desejo de título de Jorginho, o Vasco é atualmente o segundo colocado da Série B, com 54 pontos, um atrás do líder Atlético-GO. Longe de seu melhor momento, a equipe carioca encara neste sábado, em São Januário, o CRB, que também vem em queda mas continua sonhando com o acesso - está cinco pontos atrás do quarto colocado Avaí.

"O CRB mudou alguns jogadores. A forma da equipe deles atuar, porém, é basicamente a mesma. Time sai muito em velocidade nos contra-ataques e é muito aplicado taticamente. Temos que estar atentos, não será um jogo fácil e precisamos nos impor dentro da nossa casa. É muito bom voltar a jogar em São Januário. Temos um aproveitamento bastante favorável. A equipe vem sendo protagonista aqui dentro. A torcida abraça os jogadores e estamos felizes de volta", comentou.

Para o confronto, o Vasco deverá ter o importante retorno do experiente Rodrigo, que ficou uma semana afastado do clube por problemas particulares. Jorginho indicou a escalação do zagueiro como titular, apesar de não confirmá-la, e insinuou que pode fazer outras alterações na equipe.

"O Rodrigo ficou um longo tempo inativo e temos uma preocupação com ele. Não queremos que vê-lo 'meia-bomba'. Foi titular nas atividades que comandamos e se comportou muito bem durante todas elas. Está se sentindo bem e só não vai atuar caso tenha algum tipo de problema. Temos outras possibilidades, em especial no meio-campo. Podemos entrar com uma equipe mais conservadora ou mais ofensiva. Vamos estar definindo isso entre hoje e amanhã."