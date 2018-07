Jorginho quer Chapecoense pressionando o Corinthians A Chapecoense fez o último treino na manhã desta quarta-feira, antes de embarcar para São Paulo. O time catarinense enfrentará o Corinthians, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Itaquerão, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este é o segundo desafio do técnico Jorginho, que chegou com a missão de manter a equipe na Série A e já estreou com uma boa vitória de 2 a 1 sobre o Sport na última rodada.