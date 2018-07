Jorginho quer implantar filosofia de Real e Barça no Fla

Apresentado nesta segunda-feira como novo técnico do Flamengo, Jorginho revelou que pretende poder implantar a filosofia de jogo empregada por Real Madrid e Barcelona em seus respectivos clubes. O treinador esteve recentemente fazendo estágios nos dois times espanhóis e deixou claro que pretende promover uma maior integração com a base flamenguista, incutindo na cabeça dos garotos que é possível seguir um modelo que norteará a forma de atuar das equipes de todas as categorias.

"Aprendi muito neste período na Espanha. Falar da estrutura deles é chover no molhado. O mais importante para mim é a filosofia aplicada nos dois clubes. Desde os 8 anos de idade até os profissionais, os jogadores de lá sabem como o time joga. É a mesma filosofia de jogo, o esquema até muda, mas a filosofia não. Esperamos conseguir aplicar isso aqui. Viemos para ajudar o clube e não pensar somente no time profissional", afirmou o comandante, em entrevista coletiva na Gávea.

Em seguida, o ex-lateral deixou claro que pretende escalar um Flamengo com um esquema tático ofensivo, mas ao mesmo tempo inteligente e forte na marcação. "Sempre gostei do meu time jogando ofensivamente, mas sem deixar de marcar. Vamos apostar nos jovens, mas no futebol não pode ter um time só de garotos, assim como não podemos ter um apenas com jogadores experientes. Vamos buscar mesclar e ajudar o Flamengo", completou.

Ao confirmar a contratação de Jorginho, na noite do último domingo, o Flamengo destacou que o tetracampeão mundial de 1994, hoje com 48 anos, preenche "o perfil desejado pela nova diretoria" por ser jovem e um "estudioso do futebol, com grande liderança e identificação com a história do clube".