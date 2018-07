Jorginho rebate Tite e convoca mulheres e crianças a irem a São Januário Em São Paulo, Tite concedeu entrevista coletiva e, questionado pelos repórteres, disse que não levaria um parente para o jogo desta quinta-feira, em São Januário. Cerca de uma hora depois, no Rio, o técnico do Vasco, Jorginho, rebateu a declaração do treinador do Corinthians e garantiu a segurança do estádio.