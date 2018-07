Jorginho relaciona Fellype Gabriel no Vasco para duelo contra o Sampaio Corrêa

O técnico Jorginho optou por fazer mistério no Vasco e não confirmou a equipe que entrará em campo para enfrentar o lanterna Sampaio Corrêa na partida deste sábado, às 16 horas, em Cariacica (ES), pela 20.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A única confirmação é a presença do meio-campista Fellype Gabriel entre os relacionados. O jogador deve começar no banco de reservas, mas pode fazer sua estreia pelo time carioca.

Em compensação, o treinador não terá o lateral-esquerdo Júlio Cesar e o atacante Júnior Dutra, lesionados. Henrique entrará no setor defensivo, mas o substituto na frente ainda ficou indefinido.

Jorginho desconversou sobre a escalação e na entrevista coletiva desta sexta-feira pediu apenas que os jogadores atuem como se estivesse em São Januário. "Vamos jogar esse jogo em Cariacica, mas será como se fosse em casa. Temos que ser protagonistas, ir para cima. Trabalhamos muito a questão da parte ofensiva, a equipe ter a paciência necessária e trabalho com toques rápidos para envolver o adversário e conseguir esta vitória importante", comentou.