Jorginho releva chance de vaga e escala reservas do Fla Apesar de o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) ter acatado o pedido do Flamengo e adiado a homologação do resultado do jogo contra o Duque de Caixas (empate em 1 a 1), decisão que deixou os pontos da partida em aberto e abriu chance de o time rubro-negro avançar às semifinais da Taça Rio, o técnico Jorginho vai escalar os reservas para enfrentar o Macaé, neste sábado.